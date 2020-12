Red 10:36 Parco Porto conte: mandato del direttore in scadenza Convocata per mercoledì 16 dicembre l’Assemblea del Parco di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. All´ordine del giorno anche le variazioni al bilancio finanziario e il regolamento di esecuzione e organizzazione della stessa Amp







Per chiudere la seduta, occhi puntati sulla scadenza del mandato del direttore e sull'atto di indirizzo, seguito dalle varie ed eventuali. L’Assemblea, per le note disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, si terrà in video-conferenza. Commenti ALGHERO - E’ fissata per mercoledì 16 dicembre, alle 16, l'ultima assemblea per il 2020 dell'Azienda speciale Parco di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. L’ordine del giorno da parte del Consiglio direttivo, composto dal presidente Raimondo Tilloca, da Lina Bardino e Adriano Grossi, prevede al primo punto le comunicazioni del presidente, poi due variazioni al Bilancio finanziario 2020-2022.Si procederà quindi alla ratifica della delibera del Consiglio direttivo n.70 del 20 novembre. Subito dopo, si parlerà del Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’Amp Capo Caccia e conseguente approvazione della proposta.Per chiudere la seduta, occhi puntati sulla scadenza del mandato del direttore e sull'atto di indirizzo, seguito dalle varie ed eventuali. L’Assemblea, per le note disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19, si terrà in video-conferenza.