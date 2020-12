Red 23:04 Tecnologia: accordo Regione-Cagliari Accordo firmato tra la Regione autonoma della Sardegna e la Città metropolitana di Cagliari per lo scambio di servizi tecnologici all´interno del Polo strategico nazionale







Nella foto: un momento della firma Commenti CAGLIARI - «L’accordo con la Città metropolitana di Cagliari, per la condivisione di interventi di natura tecnologica e lo scambio di servizi di alta qualificazione nel settore dei sistemi informativi e telematici, è solamente il primo passo del percorso predisposto dalla Regione Sardegna per mettere a disposizione di Comuni ed altri enti alcuni preziosi servizi regionali, come “Kentos”, la nostra rete telematica veloce fino a 100Gbps, la videosorveglianza, le videoconferenze». L'ha detto l’assessore regionale degli Affari generali Valeria Satta che, ieri mattina (venerdì) in Assessorato, ha firmato con il sindaco Paolo Truzzu l’accordo quadro con la Città metropolitana di Cagliari, prima Pubblica amministrazione ad aderire, e presentato la “Carta dei servizi tecnologici della Regione Sardegna”.«La candidatura del Data center regionale a Polo strategico nazionale consentirà di soddisfare non solo le esigenze del sistema Regione, ma anche quelle di altre Pubbliche amministrazioni, regionali e nazionali, con servizi al massimo dell’efficienza, ormai indispensabili. Finora, sei Comuni sardi e cinque agenzie hanno già presentato la manifestazione di interesse per aderire. Perciò, a breve saranno sottoscritti gli accordi quadro, che consentiranno di avere una Sardegna più “smart” e al passo coi tempi, sempre nell’interesse del cittadino», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: un momento della firma