Red 7:18 Aou Sassari: Farmacia chiusa il 15 dicembre La chiusura interesserà lo sportello per la distribuzione dei farmaci per l’utenza esterna. Nella struttura, al Palazzo Rosa, è in programma il riordino inventario



Commenti SASSARI - La Farmacia ospedaliera dell'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari, al Palazzo Rosa, nei prossimi giorni sarà impegnata nell'attività di riordino inventario. Per questo motivo, osserverà un giorno di chiusura per l’utenza esterna. Lo sportello per la distribuzione diretta dei farmaci per l'utenza esterna sarà chiuso martedì 15 dicembre.