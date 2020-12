Red 17:01 Covid, Sassarese sotto torchio Nel fine settimana, durante un servizio coordinato dal Comando Provinciale di Sassari e finalizzato al controllo delle misure per il contenimento Covid-19, i militari del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Sassari e delle Stazioni di Chiaramonti, Ossi e Ozieri hanno contestato diversi illeciti amministrativi



SASSARI – Nel fine settimana, durante un servizio coordinato dal Comando Provinciale di Sassari e finalizzato al controllo delle misure per il contenimento Covid-19, i Carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Sassari e delle Stazioni di Chiaramonti, Ossi e Ozieri hanno contestato diversi illeciti amministrativi.



A Chiaramonti, è stato sanzionato il titolare di un bar, in quanto ha tenuto l’esercizio aperto oltre le 18 e permesso l’accesso degli avventori nel locale in numero tale da non permettere il previsto distanziamento sociale. Per questi motivi, il bar è stato sottoposto a chiusura di cinque giorni, in attesa di eventuali ulteriori provvedimenti da parte della Prefettura di Sassari. A Ossi, un 25enne è stato sanzionato per aver violato l’obbligo di stare in casa tra le 22 e le 5.



Stessa situazione per un 24enne ad Ozieri. Infine, a Sassari, non solo due 19enni hanno violato il cosiddetto “coprifuoco” ma, in più, uno dei due è stato segnalato alla Prefettura di Sassari quale assuntore di sostanze stupefacenti, perchè trovato in possesso di circa 5grammi di marijuana.