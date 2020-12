Cor 18:30 Per il Pallone scoppia la bagarre Si apre un pre-contenzioso con l´Amministrazione comunale di Alghero per l´assegnazione della struttura polivalente nel nucleo San Michele. Palla al dirigente del settore Sport che dovrà decidere come proseguire



Asd Scuola addestramento alla Pallacanestro Alghero del patron Antonello Muroni e la Asd Coral basket 1993 del presidente Massimo Salvatore.



Si apre così un pre-contenzioso, con gli atti nelle mani del Segretario comunale, del responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza del comune dr. Alessandro Alciator e dell'Avvocatura comunale, così la palla passa al dirigente del settore Sport del comune di Alghero Michele Fois. Ma andiamo con ordine: dopo un primo tentativo dell'allora Amministrazione Bruno di concedere l'impianto in gestione sulla scorta di quanto avvenuto per gli altri immobili sportivi - cui aveva manifestato interesse soltanto la società Catalunya calcio nel 2018 - è l'attuale Giunta Conoci ad aver abbandonato l'iter e concesso l'interesse pubblico al nuovo progetto presentato nel giugno del 2020 dall'Asd Scuola addestramento alla Pallacanestro Alghero.



Una riqualificazione completa dell'area quella prospettata dalla Scuola addestramento, posta alla base del successivo bando pubblicato nel mese di agosto, con un progetto stimato in una cifra non inferiore a 164mila euro. Arriviamo così ai giorni nostri: a concorrere per l'affidamento dell'area è proprio la Coral, che non si accontenta però di presentare la propria offerta. Qualche giorno dopo la chiusura del procedimento pubblico (14 novembre 2020) protocolla in comune formale istanza con ne intima l'aggiudicazione definitiva.



Ad avvalorare la propria tesi, la Coral basket 1993 porta tutta una serie di argomentazioni e circostanze chiedendo all'autorità che dovrà procedere all'affidamento provvisorio della concessione «di disporre l'immediata esclusione dalla prelazione della Asd Scuola Addestramento alla Pallacanestro Alghero». In circostanze normali, infatti, l'ultima mossa in simili bandi spetterebbe proprio alla titolare del progetto dichiarato d'interesse pubblico: qualora migliorativo da parte delle concorrenti, sarebbe a sua discrezione e volontà la possibilità di pareggiare l'offerta per vedersi assegnare il bene. Per la Coral però, tutto sarebbe viziato da presunti problemi di «incompatibilità» ed impossibilità a riassegnare l'impianto stante lo stato di degrado dell'immobile (la Asd Scuola addestramento alla Pallacanestro Alghero attualmente lo detiene in proroga).



