Red 20:06 «Invasione di polistirolo sul lungomare di Golfo Aranci» Dopo le forti mareggiate causate dai venti che impazzano nella stagione fredda, si sono riversate sulla baia quantità consistenti di polistirolo espanso che, presumibilmente, si staccano da alcuni pontili galleggianti







Ma nei retini di una rappresentanza del comitato, che si è prontamente organizzato per la raccolta, anche bottiglie di plastica, guanti, mascherine. Il polistirolo espanso, insieme alla plastica, è una minaccia sempre più grave per i mari. E' un materiale che distruggendosi in microparticelle si mischia alla sabbia, penetra nei sassi e nelle fenditure degli scogli.



