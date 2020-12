Red 10:07 Gutturu Mannu: denunciati due bracconieri Nel primo mattino, il personale della Stazione di Uta del Corpo forestale, in servizio antibracconaggio, ha sorpreso in due distinte località nelle campagne di Capoterra e nel Parco regionale di Gutturu Mannu, due bracconieri intenti a posare cavetti per la cattura di cervi e cinghiali



CAGLIARI - Nel primo mattino, il personale della Stazione di Uta del Corpo forestale, in servizio antibracconaggio, ha sorpreso in due distinte località nelle campagne di Capoterra e nel Parco regionale di Gutturu Mannu, due bracconieri intenti a posare cavetti per la cattura di ungulati. Infatti la zona è densamente popolata da cervi e cinghiali.



I due, già noti alle Forze dell'ordine per reati di bracconaggio, sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria per esercizio di caccia con mezzi non consentiti e in zona parco. Questo reato è punito con una sanzione di dodici mesi di reclusione.



Nel corso dell'operazione, sono stati recuperati e sottoposti a sequestro circa 150 cavetti d'acciaio e 40chilogrammi di carne di cinghiale catturato illegalmente. L'operazione si inquadra nell'obiettivo di tutela della biodiversità nelle aree protette, assegnato alla Forestale dall’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis.



Nella foto: un momento dell'operazione