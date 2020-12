Red 9:26 Dalla Sardegna un albero ad Assisi L´Assessorato regionale della Difesa dell’ambiente, con l’agenzia regionale Forestas e il Corpo forestale, ha scelto, prelevato, inviato e sistemato, in collaborazione con l’Ordine Francescano che gestisce la basilica papale di Santa Maria degli Angeli, un albero di Natale per adornare il piazzale antistante la chiesa







«Siamo stati coinvolti nell’iniziativa dall’associazione “Mondo X” di Padre Morittu, che ci ha informato del desiderio, manifestato dal padre custode di Santa Maria degli Angeli, fra Massimo Travascio, di poter avere un albero di Natale proveniente dalla Sardegna. Un gesto dal grande valore simbolico, capace di fortificare i legami tra le due regioni, anche per il particolare significato del dono alla Basilica, che rappresenta il centro della spiritualità francescana», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas. Commenti CAGLIARI - «E’ un onore per la Sardegna aver donato un albero ai frati minori della Basilica papale di Santa Maria degli Angeli di Assisi, a testimonianza della vicinanza umana e istituzionale che lega la nostra terra a San Francesco d'Assisi, patrono della Nazione». Con queste parole, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente Gianni Lampis ha commentato l’iniziativa dell’Assessorato che, con l’agenzia regionale Forestas e il Corpo forestale, ha scelto, prelevato, inviato e sistemato, in collaborazione con l’Ordine Francescano che gestisce la basilica, un albero di Natale per adornare il piazzale antistante la chiesa.«Siamo stati coinvolti nell’iniziativa dall’associazione “Mondo X” di Padre Morittu, che ci ha informato del desiderio, manifestato dal padre custode di Santa Maria degli Angeli, fra Massimo Travascio, di poter avere un albero di Natale proveniente dalla Sardegna. Un gesto dal grande valore simbolico, capace di fortificare i legami tra le due regioni, anche per il particolare significato del dono alla Basilica, che rappresenta il centro della spiritualità francescana», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.