Il 20 e il 21 giugno ritorna il Sassari Beer Fest

SASSARI - Il 20 e il 21 giugno prossimi ritorna il Sassari Beer Fest, atteso evento dedicato alle birre artigianali organizzato dall’associazione culturale S'Andala, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, della Fondazione di Sardegna e della Camera di Commercio di Sassari attraverso il network Salude&Trigu. Un appuntamento che compie dieci anni, diventato ormai un classico dell’avvio dell’estate sassarese, graditissimo dagli appassionati del bere bene senza rinunciare alla musica. Cambia lo spazio dedicato al Beer Fest, che si sposta in piazza Università, nel cuore della città, che diventerà così un pub a cielo aperto, con le tante proposte di birre artigianali internazionali, italiane e sarde.



La programmazione musicale, anche per questa edizione, sarà ampia e di qualità. Gli ospiti più attesi sono I Meganoidi venerdì 20 giugno alle 21, con una tappa del loro tour “I set di Hollywood”. Band di rock alternativo, nata nel 1997 a Genova, porta avanti un sound distintivo che mescola punk, ska e influenze elettroniche, insieme alla sua energia travolgente e a testi incisivi. La loro musica affronta temi sociali e personali, rendendo ogni brano un viaggio emozionante. «Si conferma il format che tanto gradimento ha registrato nelle ultime edizioni, con la presenza degli stand dei birrifici e con il cibo di strada di qualità», ricordano gli organizzatori.



A breve si conoscerà l’elenco completo dei birrifici che parteciperanno. La tap list per il momento comprende per il momento “Birrificio Coros” di Usini, “Bam (Birrificio artigianale mogorese)” e il premiatissimo “Birrificio 4 Mori” di Montevecchio (Guspini). L’offerta si sta arricchendo proprio in questi giorni. Una delle novità sarà la presenza di uno dei pochi birrifici artigianali non sardi della manifestazione, il più longevo d’Italia: il “Birrificio Baladin” di Piozzo (Cuneo). Come sempre, non mancheranno le birre senza glutine e il materiale utilizzato sarà bio compostabile. «Non ci saranno solo I Meganoidi – spiegano ancora gli organizzatori del Beer Fest –. La sera di sabato 21 giugno Alessandro Azara proporrà il suo tributo a Rino Gaetano. Ma queste sono solo alcune anticipazioni, ci saranno altre presenze importanti».