Red 11:33 Le stelle di Natale rifioriscono ad Alghero La Fondazione Alghero ha deciso di cambiare location per la distribuzione delle piante acquistate per contribuire alla causa dell´Associazione italiana contro le leucemie linfomi, che potranno essere ritirate nell´Ufficio di informazioni turistiche



Commenti ALGHERO – Continua ad Alghero la consegna delle Stelle di Natale targate “Ail”. Dopo l'appuntamento de Lo Quarter [LEGGI] , la Fondazione Alghero ha deciso di cambiare location per la distribuzione delle piante acquistate per contribuire alla causa dell'Associazione italiana contro le leucemie linfomi. Le stelle di Natale potranno essere ritirate nell'Ufficio di informazioni turistiche (ex Casa del caffè), in Via Cagliari 2, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, e il sabato, dalle 9 alle 13.