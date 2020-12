Red 13:09 Sudanese in manette a Nuoro La Polizia di Stato, nel corso dei controlli del territorio disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato un 47enne sudanese condannato per rapina aggravata, tentato furto ed evasione



NUORO - La Polizia di Stato, nel corso dei controlli del territorio disposti dal questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, ha arrestato un 47enne sudanese condannato per rapina aggravata, tentato furto ed evasione (reati commessi a Milano). Lunedì, l’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile ha consentito di individuare l'uomo, che utilizzava altri nomi, in una comunità di accoglienza nuorese.



L’arresto è stato compiuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, definitiva dal 2017. Nella tarda mattinata di oggi (mercoledì), il sudanese è stato associato nella Casa circondariale di Badu e Carros, dove resterà fino ad agosto 2021.