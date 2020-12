Red 17:26 Olmedo, butterfly house in fiamme La zona ristorazione della struttura ricettiva di Olmedo è stata interessata da un grave incendio. Sul posto, i Vigili del fuoco di Alghero e di Sassari e i Carabinieri



OLMEDO – Fiamme nella Butterfly house. La zona ristorazione della struttura ricettiva di Olmedo (cucina, pizzeria e sala) è stata interessata da un grave incendio. Due squadre operative dei Vigili del fuoco del Distaccamento di Alghero e del Comando di Sassari, oltre a un'autobotte e al funzionario di guardia sono sul posto dalle 15.15. I Vigili del fuoco hanno quindi domato le fiamme e bonificato la zona. Presenti anche i Carabinieri. La struttura è risultata danneggiata, ma non si segnalano feriti. La causa scatenante potrebbe essere stata un corto circuito.



articolo in fase di aggiornamento