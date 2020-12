Red 21:06 Fumo a La Maddalena: arrestato 19enne Lunedì mattina, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare, con il conseguente arresto di un giovane per detenzione ai fini di spaccio



LA MADDALENA – Lunedì mattina, i Carabinieri della Stazione de La Maddalena hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione domiciliare, con il conseguente arresto di un 19enne per detenzione ai fini di spaccio. L’operazione è scattata alle prime ore del giorno, quando i militari sono arrivati a casa del giovane, in zona Moneta.



In camera da letto, in un cassetto del comodino, sono stati rinvenuti 1,3grammi di hashish, mentre in uno zainetto sull’armadio c'erano 77grammi di marijuana. i Carabinieri hanno trovato anche materiale per il confezionamento (bustine di plastica e nylon), un bilancino di precisione e 1.465euro, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.