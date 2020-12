Red 13:41 Salgono a 34 le Città dell’olio della Sardegna Siddi, Samatzai e Vallermosa entrano nella Rete delle Città dell´olio. “Le Città dell’Olio sarde sono sempre di più e sono sempre più unite nel promuovere le proprie eccellenze”, dichiara la coordinatrice regionale Maura Boi







Salgono così a trentaquattro i Comuni sardi attualmente soci della rete nazionale che raccoglie 335 Enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di venticinque anni di attività alle spalle. «Le Città dell’olio della Sardegna hanno risposto con grande entusiasmo alla nostra chiamata. Sappiamo che nella nostra terra, l’olivicoltura e il turismo dell’olio rappresentano una risorsa su cui costruire il futuro delle nuove generazioni. Facendo squadra e condividendo progettualità comuni sono certa che possiamo farcela», prosegue Boi.



«Con gratitudine mi rivolgo agli amici e colleghi sardi che aderendo alla nostra associazione hanno dimostrato di credere in noi e di avere a cuore l’olivicoltura della loro meravigliosa terra, prosegue la coordinatrice sarda. Questa scelta va nella chiara direzione del voler dare un valido supporto ai produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che come Associazione mettiamo in campo per promuovere l’olio Evo, ma anche il territorio da cui nasce. Faccio i miei più sinceri complimenti alla coordinatrice regionale per l’impegno profuso nel traghettare i nuovi soci in questa straordinaria avventura. Di cose da fare ne abbiamo e siamo felici di poter contare su una presenza così significativa della Sardegna per farle insieme», ha dichiarato il presidente delle Città dell’olio Michele Sonnessa. Commenti CAGLIARI - «Le Città dell’olio sarde sono sempre di più e sono sempre più unite nel promuovere il proprio oro verde». Sono le parole con cui Maura Boi, coordinatrice regionale delle Città dell’olio festeggia l’ingresso nell’Associazione Città dell’olio dei Comuni del Sud Sardegna Siddi, Samatzai e Vallermosa.Salgono così a trentaquattro i Comuni sardi attualmente soci della rete nazionale che raccoglie 335 Enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano, con più di venticinque anni di attività alle spalle. «Le Città dell’olio della Sardegna hanno risposto con grande entusiasmo alla nostra chiamata. Sappiamo che nella nostra terra, l’olivicoltura e il turismo dell’olio rappresentano una risorsa su cui costruire il futuro delle nuove generazioni. Facendo squadra e condividendo progettualità comuni sono certa che possiamo farcela», prosegue Boi.«Con gratitudine mi rivolgo agli amici e colleghi sardi che aderendo alla nostra associazione hanno dimostrato di credere in noi e di avere a cuore l’olivicoltura della loro meravigliosa terra, prosegue la coordinatrice sarda. Questa scelta va nella chiara direzione del voler dare un valido supporto ai produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che come Associazione mettiamo in campo per promuovere l’olio Evo, ma anche il territorio da cui nasce. Faccio i miei più sinceri complimenti alla coordinatrice regionale per l’impegno profuso nel traghettare i nuovi soci in questa straordinaria avventura. Di cose da fare ne abbiamo e siamo felici di poter contare su una presenza così significativa della Sardegna per farle insieme», ha dichiarato il presidente delle Città dell’olio Michele Sonnessa.