Assente in Commissione, bordate su Nieddu

L'assenza dell'assessore alla Sanità, atteso giovedì mattina in commissione per il parere sul progetto di legge 181, ha provocato dure reazioni da parte dei consiglieri di maggioranza. Dopo gli interventi dell'opposizione, orientata verso il testo normativo e tesi a calendarizzare i lavori del parlamentino sul testo che prevede "misure urgenti a sostegno delle strutture sanitarie accreditate", il leader dell'Udc sardo, l'on. Giorgio Oppi, ha detto: «Se non è possibile discutere oggi questo testo dica allora l'assessore con certezza quando è disponibile. Sia chiaro che è compito suo e di questa giuntina essere a disposizione del Consiglio e della commissione. Non è invece accettabile che chi non ha soldi debba pagare a prezzo pieno gli esami di laboratorio o rinunciare a farli soltanto perché è finito il budget assegnato dalla Regione».

Il primo firmatario del PL 181, il sardista Stefano Schirru, ha rimarcato il ritardo: «Da quattro mesi, non da ieri, chiediamo che sia discussa questa leggina, tanto semplice quanto importante per evitare di gravare sulle finanze private dei sardi. Oggi prendiamo atto dell'assenza dell'assessore Nieddu ma deve essere chiaro a lui e a tutti che non ci sono cose molto più importanti delle migliaia di sardi che si rivolgono ingiustamente a proprie spese agli specialisti ambulatoriali, ai laboratori di analisi e ai centri di riabilitazione». Il presidente della commissione, Domenico Gallus, ha aggiornato i lavori a data da destinarsi, in attesa della disponibilità dell'assessore Nieddu ad intervenire in commissione.

Nella prima parte della seduta erano stati sentiti dal parlamentino il sindaco di Ozieri, Marco Murgia, insieme a quello di Bono, Elio Mulas e al collega di Burgos, Leonardo Tilocca. L'audizione era stata richiesta dai primi cittadini per discutere di misure di contrasto al Covid nei territori del nord ovest sardo. Tra le richieste dei sindaci anche il potenziamento immediato della terapia intensiva dell'ospedale di Ozieri, qual quale la commissione ha registrato l'impegno del dirigente di Ats, Flavio Sensi, presente in commissione. Sensi ha detto di aver inviato all'assessorato alla sanità «la richiesta per l'apertura di altri quattro posti in terapia intensiva, liberando una zona del "Segni" fino a oggi occupata dal 118».