A spasso col pugnale: 29enne denunciato

SASSARI – Ieri notte (venerdì), in Viale Umberto, a Sassari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo d’arma un 29enne, già noto alle Forze dell'ordine. Questo perchè, grazie alla perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un pugnale a serramanico del tipo “a farfalla”, con lama di 13centimetri, che è stato sequestrato. Inoltre, il giovane è stato sanzionato amministrativamente per aver violato l’obbligo di permanere in casa tra le 22 e le 5.