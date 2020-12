Red 22:12 Emergenza Covid: tutti i dati in Commissione Il piano di intervento per l’emergenza Covid 19 e i suoi progressi a venti giorni dall’avvio sono stati illustrati questa mattina (lunedì) in Commissione Sanità dall’assessore regionale Mario Nieddu, accompagnato dal direttore generale Marcello Tidore e dal commissario straordinario dell´Ats Massimo Temussi







E' in corso la valutazione dei ritardi nella comunicazione degli esiti dei tamponi: sarà necessario procedere all’assunzione di personale per evitare che le comunicazioni degli esiti siano troppo lunghe. In particolare, è previsto l’ingresso di trentasei tecnici di laboratorio, di quattordici amministrativi, venti tecnici per la prevenzione, tre infermieri e ottantasette medici dell’igiene pubblica. Per quanto riguarda i posti letto Covid, Temussi ha spiegato che «risultano incrementati del 68percento al 10 dicembre: venti giorni prima, la Sardegna poteva contare su 392 posti letto Covid-19 ma, nelle ultime tre settimane, ne sono stati attivati altri 266 e altri potranno essere aggiunti considerati i lavori in corso, nell’Azienda ospedaliera di Sassari, e al Marino e “Binaghi” di Cagliari». Sotto il profilo del monitoraggio domiciliare, è in atto la revisione delle strategie terapeutiche con l’obiettivo di controllare a distanza lo stato di salute dei pazienti positivi attraverso la telemedicina e il telemonitoraggio. E' in corso poi la riconversione di alcune strutture ospedaliere (come ospedale Binaghi) a favore di pazienti Covid-19, con lo scopo di evitare la saturazione dei posti letto e più in generale la riduzione della capacità assistenziale ospedaliera.



Per quanto riguarda la terapia intensiva, Ats comunica che, a oggi, sono presenti ottanta posto letto per i pazienti Covid (sessantasei nel pubblico e quattordici in ospedali privati), settantasette posti di terapia semi intensiva, mentre per le degenze si area medica risultano implementati 601 posti. Sono due gli hotel convertiti a luoghi di degenza per pazienti Covid, mentre un altro sarà a breve individuato per effettuare uno screening rivolto a circa 55mila sardi di un’area geografica individuata, ma ancora tenuta riservata, probabilmente domenica 27 e lunedì 28 dicembre. La campagna di screening, sotto la direzione del professor Crisanti, sarà preceduta da un piano di comunicazione dove saranno indicati i luoghi e le modalità per effettuare i test antigenici rapidi. Nieddu ha precisato: «A distanza di dieci giorni effettueremo nella stessa area un tamponamento per individuare altri eventuali positivi, si tratta di uno stress test per verificare cosa accade». Rispondendo alla domanda del capogruppo del Partito democratico Gianfranco Ganau, l’esponente della Giunta Solinas ha aggiunto: «Il massimo sarebbe far fare il tampone a tutti i sardi, ma questo non è possibile, in ogni caso la prossima settimana ci dovrebbero consegnare 150mila test tipo “A” e 50mila di tipo “B”, poi dalla successiva settimana ancora, arriveranno 250mila test ogni sette giorni». Rispondendo a una domanda del presidente del parlamentino Domenico Gallus, l’assessore ha ribadito l’impegno a dotare l’ospedale di Ghilarza dei “medici in affitto” per effettuare il progetto pilota, mentre Temussi ha comunicato lo stato di avanzamento dei lavori al “Santa Barbara” di Iglesias e ha aggiunto: «Sono in corso le trattative con le rappresentanze sindacali dei medici di famiglia con scopo di ottenere il massimo coinvolgimento nel contrasto alla pandemia».



Commenti CAGLIARI - Il piano di intervento per l'emergenza Covid 19 e i suoi progressi a venti giorni dall'avvio sono stati illustrati questa mattina (lunedì) in Commissione Sanità dall'assessore regionale Mario Nieddu, accompagnato dal direttore generale Marcello Tidore e dal commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi. Il piano risulta complessivamente attuato al 75percento. In particolare, la sensibilizzazione dei medici di Medicina generale e della Medicina convenzionata ha portato alla riduzione degli iperflussi e dei congestionamenti registrati nei pronto soccorso della Sardegna. I ritardi nell'intervento per l'esecuzione dei tamponi sono stati risolti con il potenziamento dei team attraverso l'acquisizione di nuovo personale medico e infermieristico (sette medici, dieci infermieri e due tecnici) mentre, grazie a nove apparecchiature (più quattro strumenti per indagine biologica molecolare negli ospedali di Carbonia, San Gavino, Alghero e Ozieri) per test molecolare rapido, si sono ridotti i tempi per l'esecuzione dei tamponi.

Nella foto: l'assessore regionale Mario Nieddu