Alluvione Bitti: Boccia in Sardegna Domani mattina, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sarà in Sardegna per un sopralluogo alle zone che le scorse settimane sono state colpite dal maltempo

Nella foto: il ministro Francesco Boccia







NUORO – Domani, martedì 15 dicembre, alle 10.30, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia sarà in Sardegna per un sopralluogo alle zone che le scorse settimane sono state colpite dal maltempo per cui il Governo ha già deliberato lo stato di emergenza. Boccia, con il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi, la sottosegretaria allo Sviluppo economico Alessandra Todde, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli e il prefetto di Nuoro Luca Rotondi, farà un sopralluogo a Bitti, per poi spostarsi alla Prefettura di Nuoro per una riunione operativa fissata per le 13.