Maxi operazione antidroga nell´Isola Scatta dalla Sardegna la maxi operazione antidroga "Gran Torino" delle Fiamme gialle guidate dalla Direzione distrettuale antimafia. Smantellata un´associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con base nel capoluogo piemontese



OLBIA - La Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Cagliari ha disposto l’esecuzione di numerose perquisizioni tra l’Isola e la Penisola, anche con l’impiego delle unità cinofile e dei Baschi verdi. Le operazioni sono tutt’ora in corso.



L’operazione denominata “Gran Torino”, giunge al termine di lunghe indagini iniziate nel 2018 quando, durante l’attività di contrasto ai traffici illeciti svolta dalla Squadra Cinofili nel porto di Olbia, erano stati sequestrati oltre 60chilogrammi di hashish. L’attività si inquadra nell’alveo della costante azione finalizzata al controllo economico del territorio e al contrasto dei traffici illeciti anche in area doganale svolta dalla Guardia di finanza.



articolo in aggiornamento