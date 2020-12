Red 10:18 350 estintori abbandonati: due denunce a Sassari Le indagini del Comando di Via Carlo Felice sono partite dopo alcune segnalazioni arrivate ieri, che descrivevano una vasta area completamente ricoperta di estintori. In poche ore, gli agenti sono risaliti al responsabile locale dell’azienda



SASSARI - 350 estintori da smaltire abbandonati tra il bordo della strada e un campo, vicino a Piandanna. La macchia rossa ha dato nell’occhio e sono arrivate numerose segnalazioni alla Polizia locale di Sassari, che in poche ore è risalita ai due autori, che ora dovranno rispondere di diversi reati ambientali. Si tratta del responsabile locale di un'azienda che opera a livello nazionale per la gestione delle apparecchiature mobili di sicurezza contro gli incendi e di un uomo residente nel campo nomadi di Sassari. Entrambi dovranno rispondere di gestione illecita dei rifiuti e il rom anche di abbandono illecito di rifiuti, mentre il responsabile della ditta dovrà pagare la bonifica dell’area dove sono stati gettati gli estintori.



Le indagini del Comando di Via Carlo Felice sono partite dopo alcune segnalazioni arrivate ieri (lunedì), che descrivevano una vasta area completamente ricoperta di estintori. In poche ore, gli agenti sono risaliti al responsabile locale dell’azienda che si occupa degli impianti antincendio per diversi enti a Sassari, che ha spiegato di aver consegnato mille estintori all’uomo, che gli era stato indicato come esperto per lo smaltimento, dietro pagamento con bonifico di 600euro. Nell’occasione, però, non è stata richiesta alcuna certificazione ufficiale, né bolla di consegna. Gli estintori sono a tutti gli effetti rifiuti speciali, che devono essere smaltiti secondo un iter dettagliatamente definito dalla normativa nazionale.



L’uomo non è iscritto all’albo dei gestori ambientali e non aveva alcun titolo per gestire rifiuti. Si tratta della stessa persona che, pochi mesi fa, con alcuni complici, era stata denunciata sempre dalla Polizia locale per contaminazione ambientale, gestione illecita dei rifiuti, traffico di rifiuti e discarica abusiva. Ora, la Commissione di vigilanza dovrà valutare su un’eventuale espulsione dell’uomo dal campo di Piandanna dove risiede. Intanto, proseguiranno le indagini per capire dove siano stati buttati gli altri 650 estintori e se questo traffico illecito andasse avanti da tempo o se si sia trattato di un caso isolato.