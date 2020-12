Red 22:28 Università Cagliari: Francesco Mola nuovo rettore E´ il risultato del turno elettorale, in cui il docente di Statistica e prorettore vicario ha ottenuto oltre 1400voti. «Eì un risultato oltre le aspettative. E´ bello vedere un Ateneo così compatto. Un ringraziamento a tutte e tutti. E´ veramente emozionate avere l´onore di poter rappresentare la nostra comunità nei prossimi anni», ha dichiarato il neoelettro, che entrerà in carica ad aprile 2021







Nella foto: il rettore eletto Francesco Mola Commenti CAGLIARI - Francesco Mola è stato eletto rettore dell’Università degli studi di Cagliari per il sessennio 2021/27 con 1435voti superando ampiamente il quorum richiesto: le preferenze accordate al candidato dalle varie categorie hanno superato il 90percento dei voti espressi. E’ l’esito del turno elettorale concluso alle 18 di oggi (martedì), che si è svolto in modalità elettronica.«E’ un risultato oltre le aspettative – commenta Mola - Un risultato così non può essere solo frutto del lavoro di una singola persona: c’è stato un impegno corale e devo ringraziare coloro che mi hanno supportato. E’ bello vedere un Ateneo così compatto. Un ringraziamento a tutte e tutti. Ho cercato di onorare la solennità di un’elezione contattando quante più persone possibile anche se a distanza. E’ veramente emozionante avere l’onore di poter rappresentare la nostra comunità nei prossimi anni».Il rettore eletto ha 59 anni, ed è professore ordinario di Statistica alla Facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche. Dal 1998 insegna all’Università di Cagliari, dove ha ricoperto diversi incarichi, tra i quali direttore del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali, prima degli attuali ruoli di prorettore vicario e di presidente del Comitato unico di garanzia. E' stato anche componente del Centro per la qualità e del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, presidente del Consiglio di corso di laurea in Economia e gestione aziendale. Francesco Mola assumerà l’incarico alla scadenza del mandato di Maria Del Zompo, che guida l’Ateneo dal 2015 e che lo guiderà fino al 31 marzo 2021.Nella foto: il rettore eletto Francesco Mola