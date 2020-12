Red 9:20 Ad Alghero L´albero dei colori Il giorno di Santa Lucia, nel giardino urbano di Via De André, è stato addobbato un alberello di Natale. E´ stato chiamato “L´albero dei colori”, a significare gioia e speranza in un momento così difficile per tutti







Per l’occasione, sono stati coinvolti i Barracelli del Comune di Alghero che, con il contributo dell'agenzia regionale Forestas, hanno posizionato il pino da ornare. Da diverso tempo quell'area verde viene curata da vari volontari del quartiere, che contribuiscono a rendere il giardino un luogo di intrattenimento accogliente sia per i più piccoli, sia per gli adulti e gli animali. Una bella occasione di socializzazione per condividere e immergersi nell’atmosfera del Santo Natale, rigorosamente nel rispetto delle norme anti-Covid. E chi vorrà, potrà partecipare ad abbellire l’albero con nuove decorazioni. Commenti ALGHERO - Il giorno di Santa Lucia (il 13 dicembre), nel giardino urbano di Via De André, ad Alghero, è stato addobbato un alberello di Natale. E' stato chiamato “L'albero dei colori”, a significare gioia e speranza in un momento così difficile per tutti. Infatti, con l’iniziativa si è voluto portare allegria in una zona di periferia dove abitano tanti bambini.L'idea di Lorena Meloni, nei panni dell'Elfo Biscotto, è stata abbracciata dagli abitanti del quadrilatero, che si sono adoperati affinché si potesse creare, a opera dei bimbi, un quadro natalizio. I piccoli, con l’animazione della musica e il racconto di Natale dell'Elfo Natasha, hanno trascorso un pomeriggio in allegria immergendosi nel mondo di Santa Claus e ornando l’albero con tante coloratissime palline. E per finire, prima di riprendere la strada per il Polo Nord, l’Elfo Biscotto ha salutato regalando tante caramelle.Per l’occasione, sono stati coinvolti i Barracelli del Comune di Alghero che, con il contributo dell'agenzia regionale Forestas, hanno posizionato il pino da ornare. Da diverso tempo quell'area verde viene curata da vari volontari del quartiere, che contribuiscono a rendere il giardino un luogo di intrattenimento accogliente sia per i più piccoli, sia per gli adulti e gli animali. Una bella occasione di socializzazione per condividere e immergersi nell’atmosfera del Santo Natale, rigorosamente nel rispetto delle norme anti-Covid. E chi vorrà, potrà partecipare ad abbellire l’albero con nuove decorazioni.