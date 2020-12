Red 7:20 Accordo Anmic-Regione-Ctm: abbonamenti prorogati Accordo tra l´Anmic e la Regione autonoma della Sardegna per la nuova procedura telematica e tra l´Associazione e il Ctm per agevolare il rinnovo dei titoli di viaggio tramite appuntamento. La stessa Anmic fornirà un’assistenza gratuita. Gli abbonamenti per invalidi civili e mutiliati di guerra in scadenza il 31 dicembre 2020, verranno prorogati fino al 28 febbraio 2021







Hanno diritto al rilascio di biglietti e abbonamenti a tariffa ridotta per i servizi di trasporto pubblico locale i cittadini residenti in Sardegna con percentuale di invalidità 50-79percento e con reddito inferiore a 18mila euro (che pagheranno il 10percento del ticket) e con percentuale di invalidità 80-100percento e reddito inferiore a 25.500euro (che pagheranno il 5percento). «L’Anmic ha come scopo sociale l’assistenza e la rappresentanza degli invalidi civili - spiega il presidente Teodoro Rodin - E siamo lieti di dare il nostro contributo a favore delle. delle persone con disabilità per facilitare la fruizione delle agevolazioni tariffarie previste sui trasporti pubblici». Grazie al protocollo con la Regione Sardegna e all'accordo con il Ctm, chi intende usufruire degli abbonamenti riservati agli invalidi, ma non ha dimestichezza con gli strumenti informatici, può rivolgersi all’Anmic, che provvederà a caricare le richieste sul Sus della Regione e semplificare il completamento della procedura al Ctm point di Viale Trieste.



CAGLIARI - La Regione autonoma della Sardegna ha stabilito che i rinnovi e le nuove richieste di agevolazioni tariffarie per il 2021 a favore degli invalidi si possono presentare esclusivamente con la procedura digitale all'interno dello Sportello unico dei servizi. La procedura sarà attiva a partire dal 4 gennaio 2021 e per questa ragione è stata prevista la proroga al 28 febbraio dei titoli di viaggio con validità al 31 dicembre 2020. L'Associazione nazionale mutilati invalidi civili, in virtù di un protocollo di intesa stipulato con l'Assessorato regionale dei Trasporti, fornirà gratuitamente il supporto e l'assistenza necessari alla presentazione delle richieste con la nuova procedura digitale a quanti ne faranno richiesta. Gli aventi diritto si potranno presentare, a partire dal 4 gennaio 2021, allo sportello Anmic, in Via Caprera 14/a, a Cagliari, avendo cura di portare la documentazione necessaria per l'attivazione o il rinnovo della tessera per il trasporto pubblico locale: documento di identità in corso di validità, attestato del verbale della commissione medica o sentenza del tribunale attestante il grado di invalidità, attestato Isee in corso di validità.