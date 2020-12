Red 20:13 Investe un pedone e scappa: denunciato 40enne Oggi, i Carabinieri della Stazione di Ossi hanno identificato e denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un 40enne incensurato. Il pedone è stato ricoverato, non in pericolo di vita, all’Ospedale Civile di Sassari e ha riportato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni



OSSI – Oggi (mercoledì), i Carabinieri della Stazione di Ossi, a conclusione delle indagini intraprese a seguito dell'investimento di un pedone accaduto sabato pomeriggio, con l'investitore che si diede alla fuga, hanno identificato e denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un 40enne ossese incensurato. Il pedone è stato ricoverato, non in pericolo di vita, all’Ospedale Civile di Sassari e ha riportato lesioni giudicate guaribili in quindici giorni.