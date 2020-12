Red 11:51 Auto fuori strada: conducente ferito Attorno alle 10.50, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in Zona Predda Niedda nord, per un incidente stradale. Per cause non ancora chiarite, una Toyota Yaris è finita fuori strada



SASSARI – Attorno alle 10.50, i Vigili del fuoco di Sassari sono intervenuti in Zona Predda Niedda nord, per un incidente stradale. Per cause non ancora chiarite, una Toyota Yaris è finita fuori strada. Pronto l'intervento della Squadra della Centrale sassarese, che ha estratto il conducente dall’abitacolo e lo ha affidato al personale medico del 118 per le cure del caso.