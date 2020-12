Red 21:26 Controlli in Ogliastra: in cinque nei guai A Bari Sardo, un uomo p stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18centimetri (9 di lama) mentre, a Tortolì, quattro giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Nuoro per detenzione di modica quantità di marijuana



LANUSEI - Numerosi i servizi effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Lanusei per la prevenzione e repressione dei reati in genere e per il controllo delle regole emanate per il contenimento dell’emergenza Covid-19. A Bari Sardo, i militari della locale Stazione hanno denunciato un uomo che è stato trovato con un grosso coltello a serramanico della lunghezza di 18centimetri complessivi (9 di lama).



I Carabinieri della Stazione di Tortolì hanno segnalato quattro giovani alla Prefettura di Nuoro per detenzione di modica quantità di marijuana. I quattro, alla vista dei militari, hanno cercato di nascondere un pacchetto di sigarette che conteneva circa 7grammi di sostanza stupefacente.