Crisi di Natale ad Alghero, mercoledì l´incontro

Nella foto d'archivio: componenti importanti della coalizione a sostegno del sindaco Mario Conoci Commenti ALGHERO - Coldivenuto ormai asfissiante e una buona dose di pazienza, i principali partiti che sorreggono la coalizione di Centrodestra e Sardista al governo della città di Alghero ottengono l'atteso incontro. La scorsa settimana, infatti, la nuova missiva , l’ennesima, indirizzata a Mario Conoci ribadiva la necessità di una immediata riunione per fare il punto della situazione e capire dover poter intervenire per provare, se non ad invertire almeno a bloccare, un dissenso ormai sempre più diffuso tra gli algheresi a causa anche degli impegni elettorali disattesi.L'incontro, nonostante le iniziali richieste del sindaco che avrebbe preferito svolgerlo in presenza, si terrà in videoconferenza alla vigilia di Natale, nella giornata di mercoledì 23 dicembre. Al netto di sorprese o ripensamenti sempre possibili stante il nervosismo che alberga tra i gruppi, dovrebbero essere 16 gli invitati nel tavolo virtuale da Conoci (due per gruppo): tra questi, dopo il cambio repentino di strategia ed i tentativi di riavvicinamento delle ultime settimane, dovrebbero esserci anche i rappresentanti locali del, ma non i vertici del Partito dei Sardi, gruppo ormai considerato definitivamente fuori dalla coalizione dal Primo cittadino.A distanza di 43 giorni dalla formale apertura della crisi politica, col Gruppo Misto, Forza Italia, Udc e Psd'Az che hanno preferito non incontrare singolarmente Conoci nelle consultazioni, le posizioni all'interno della coalizione sembrano essersi ormai cristallizzate: da una parte la necessità di effettuare un "tagliando" non più rinviabile per verificare l'attuazione del programma e riequilibrare una rappresentanza, soprattutto in Giunta, non più rispondente ai mutati assetti consiliari, dall'altra la chiara volontà del sindaco di accentrare le scelte sui singoli consiglieri ed evitare qualsiasi forma di rimpasto ed eccessivo coinvolgimento dei partiti in un momento particolarmente delicato per la tenuta economico e sociale della città.Nella foto d'archivio: componenti importanti della coalizione a sostegno del sindaco Mario Conoci