Cor 17:35 Crisi, partiti in pressing su Conoci







Nella lettera i partiti - che nella giornata di martedì hanno presenziato ad una riunione a quattro informale - nel prendere atto come ormai siano trascorsi quasi due mesi dalla prima richiesta d'incontro, chiedono al primo cittadino «di voler fissare, con cortese urgenza, una data per la convocazione di una riunione da tenersi in remoto, in considerazione delle norme Anticovid». Commenti ALGHERO - Potrebbe essere ormai soltanto questione di giorni. La maggioranza dei partiti che sorreggono la coalizione di Centrodestra e Sardista fa pressione sul sindaco affinché convochi immediatamente la riunione richiesta ormai qualche mese fa per fare il punto sull'Amministrazione e gli impegni presi con l'elettorato.E' di oggi (mercoledì), infatti, la nuova missiva inoltrata all'attenzione di Mario Conoci e sottoscritta da Forza Italia, Udc,e Psd'Az. Quattro gruppi che complessivamente esprimono otto consiglieri comunali di maggioranza.Nella lettera i partiti - che nella giornata di martedì hanno presenziato ad una riunione a quattro informale - nel prendere atto come ormai siano trascorsi quasi due mesi dalla prima richiesta d'incontro, chiedono al primo cittadino «di voler fissare, con cortese urgenza, una data per la convocazione di una riunione da tenersi in remoto, in considerazione delle norme Anticovid».