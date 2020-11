Cor 14:25 E' crisi ad Alghero: ecco il documento Forza Italia, Riformatori, Fratelli d´Italia, Udc, e Psd´Az - il gruppo Misto ed il Partito dei Sardi, inchiodano il sindaco e chiedono ufficialmente la convocazione dei partiti per un´immediata verifica. Conoci studia come prendere tempo e rimandare il rimpasto



Carissimo Sindaco,

a distanza di 18 mesi dalla vittoria elettorale che ha riportato il centro destra sardista e civico ad amministrare la Città di Alghero, ci pare indispensabile avviare una rapida fase di riflessione sui risultati raggiunti e sulla definizione degli obbiettivi che possono e debbono essere conseguiti entro fine legislatura o per i quali è comunque necessario avviare i percorsi per centrarli anche in tempi più fluidi. E' evidente che il fenomeno pandemico che ha comportato il quasi totale blocco dell'economia e la riduzione esponenziale dei flussi turistici ha costretto la Giunta e la maggioranza ad agire con strumenti emergenziali, non sempre dotati dell'efficacia necessaria. Ciò nonostante siamo convinti della buona tenuta dell'Amministrazione, seppur in un momento di difficoltà epocale. Ma oggi sentiamo l'esigenza forte, già manifestata nell'ultimo incontro, di segnare il nuovo orizzonte politico, amministrativo e sociale che è nostro dovere perseguire per dare corpo alle aspettative degli algheresi e andare incontro alle legittime istanze delle nuove generazioni che in prospettiva saranno le più danneggiate dalle negative ricadute della pandemia. A tal fine riteniamo indispensabile in tempi brevi un incontro di coalizione, con tutti i partiti che hanno partecipato alla campagna elettorale e con il Gruppo Misto in Consiglio Comunale, al fine di dar corpo a scelte amministrative e politiche rapide, decise e precise, che siano un chiaro segnale di attuazione del patto elettorale che abbiamo stretto con gli algheresi. Scelte che riteniamo debbano essere supportate da una intelligente ed equilibrata definizione della squadra di governo deputata a darne attuazione. Attendiamo, pertanto, una tua convocazione che ti chiediamo di fare nel brevissimo termine, vista la delicatezza del momento e l'esigenza indefettibile di un rapido e proficuo rilancio dell'azione amministrativa.



Fraternamente Commenti ALGHERO - Si apre ufficialmente la crisi in Comune ad Alghero a distanza di 18 mesi dall'insediamento di Mario Conoci . Problemi e malcontenti che in realtà albergano in maggioranza da tempo, anche a causa dei crescenti malumori riscontrabili in città, in gran parte dei settori produttivi, sociali e sportivi. La scelta poi di estromettere i partiti da qualsiasi scelta o discussione, ha alimentato forti dissapori tra gruppi. Ecco la missiva lasciata lunedì sera nelle mani del sindaco. Le firme sono di Marco Tedde e Nunzio Camerada (), Christian Mulas (), Nina Ansini (), Alberto Bamonti (Riformatori Sardi), Monica Pulina (Gruppo Misto), Giuliano Tavera (Psd'Az) e Gavino Tanchis (Partito dei Sardi).