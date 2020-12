Red 15:14 Progetto LivingAgro: Forestas capofila in Italia Favorire l’innovazione e l’incontro con gli investitori nel settore agroforestale, attraverso il dialogo con la ricerca e la creazione di una piattaforma telematica che sia sede virtuale di due laboratori e luogo di incontro privilegiato per i soggetti portatori di interesse. E´ il fulcro del progetto promosso nell’ambito del programma Eni Cbc Med 2014-2020







«Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis – di un progetto che vede la Sardegna protagonista insieme ad altri Paesi del Mediterraneo: la cooperazione è uno strumento importantissimo per il dialogo e lo scambio di idee e competenze tra i popoli e i territori. In particolare, con il progetto LivingAgro, che vede protagonista l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna quale ente capofila, puntiamo a sostenere la crescita e lo sviluppo dei settori forestale e agropastorale, affinché trovino nell’incontro con i paesi partner e con gli investitori economici la chiave per l’innovazione tecnologica e la sviluppo delle proprie potenzialità».



I due laboratori viventi sono dedicati a sistemi di olivicoltura multi-funzionale (“olive multifunctional systems”) e ai pascoli arborati (“grazed woodlands”), con l’obiettivo di dotare i soggetti agricoli della fascia mediterranea di nuove tecnologie per colture più stabili, capaci di far fronte a limitatezza di risorse, eventi atmosferici imprevisti e gap tecnologici. Attraverso la condivisione di buone pratiche finalizzate alla sostenibilità e alla protezione della biodiversità, il progetto vuole favorire il trasferimento di conoscenza e tecnologie innovative sui sistemi agro-forestali del Mediterraneo rafforzando la cooperazione tra i territori e gli enti coinvolti. Previsti anche la stipula di accordi di ricerca tra università e centri di ricerca in collaborazione con gli operatori economici dei Paesi partner, e l’organizzazione di visite sul campo da parte degli enti di ricerca per valutare nonché rilevare le esigenze di innovazione da parte delle aziende. Trovano ancora spazio la cooperazione tra imprese/enti di ricerca per lo sviluppo di attività e servizi innovativi, la formazione sulle startup innovative e l’analisi e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il settore agro-forestale, così come l’attivazione di servizi di trasferimento tecnologico e intermediazione di proprietà intellettuale rivolti ad aziende, università, enti di ricerca e al grande pubblico.



Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis Commenti CAGLIARI - Favorire l’innovazione e l’incontro con gli investitori nel settore agroforestale, attraverso il dialogo con la ricerca e la creazione di una piattaforma telematica che sia sede virtuale di due laboratori e luogo di incontro privilegiato per i soggetti portatori di interesse. E', in sintesi, il fulcro di “LivingAgro”, progetto promosso nell’ambito del programma Eni Cbc Med 2014-2020 e che vede l’ente regionale Forestas capofila per la Sardegna. Oltre all’Italia, Giordania, Libano e Grecia sono gli altri Paesi del bacino mediterraneo coinvolti. Il progetto ha avuto inizio a settembre 2019, avrà una durata di trentasei mesi e beneficia di un finanziamento complessivo di 3,3milioni di euro (di cui 2,9 finanziati dall’Unione europea e il restante 10percento cofinanziato dai Governi nazionali) destinati alle aziende del mondo agricolo e forestale, e agli enti di comunicazione e ricerca coinvolti, che si impegneranno a creare sistemi innovativi attraverso due living laboratories transfrontalieri per promuovere l’educazione, la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico nel settore agro-forestale rafforzando la cooperazione tra enti di ricerca, piccole e medie imprese, agricoltori e soggetti portatori di interesse.«Siamo molto soddisfatti – commenta l’assessore regionale della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis – di un progetto che vede la Sardegna protagonista insieme ad altri Paesi del Mediterraneo: la cooperazione è uno strumento importantissimo per il dialogo e lo scambio di idee e competenze tra i popoli e i territori. In particolare, con il progetto LivingAgro, che vede protagonista l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna quale ente capofila, puntiamo a sostenere la crescita e lo sviluppo dei settori forestale e agropastorale, affinché trovino nell’incontro con i paesi partner e con gli investitori economici la chiave per l’innovazione tecnologica e la sviluppo delle proprie potenzialità».I due laboratori viventi sono dedicati a sistemi di olivicoltura multi-funzionale (“olive multifunctional systems”) e ai pascoli arborati (“grazed woodlands”), con l’obiettivo di dotare i soggetti agricoli della fascia mediterranea di nuove tecnologie per colture più stabili, capaci di far fronte a limitatezza di risorse, eventi atmosferici imprevisti e gap tecnologici. Attraverso la condivisione di buone pratiche finalizzate alla sostenibilità e alla protezione della biodiversità, il progetto vuole favorire il trasferimento di conoscenza e tecnologie innovative sui sistemi agro-forestali del Mediterraneo rafforzando la cooperazione tra i territori e gli enti coinvolti. Previsti anche la stipula di accordi di ricerca tra università e centri di ricerca in collaborazione con gli operatori economici dei Paesi partner, e l’organizzazione di visite sul campo da parte degli enti di ricerca per valutare nonché rilevare le esigenze di innovazione da parte delle aziende. Trovano ancora spazio la cooperazione tra imprese/enti di ricerca per lo sviluppo di attività e servizi innovativi, la formazione sulle startup innovative e l’analisi e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il settore agro-forestale, così come l’attivazione di servizi di trasferimento tecnologico e intermediazione di proprietà intellettuale rivolti ad aziende, università, enti di ricerca e al grande pubblico.Nella foto: l'assessore regionale Gianni Lampis