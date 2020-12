Red 14:16 «5milioni per danni maltempo Sardegna» «E´ stato approvato alla Camera un emendamento alla legge di bilancio che ho fortemente voluto: la previsione di uno stanziamento per far fronte ai danni del maltempo che hanno sconvolto la Sardegna lo scorso 28 novembre», annuncia il vicepresidente di Italia Viva in Senato Giuseppe Cucca







CAGLIARI - «E' stato approvato alla Camera un emendamento alla legge di bilancio che ho fortemente voluto: la previsione di uno stanziamento per far fronte ai danni del maltempo che hanno sconvolto la Sardegna lo scorso 28 novembre. Un intervento che richiesi immediatamente, proponendo un fondo da 10milioni, di cui ne sono stati accordati 5».Ad annunciarlo è il vicepresidente di Italia Viva in Senato Giuseppe Cucca. «Nell'attesa che si ripristini l'unità di missione "Italia Sicura" contro il dissesto idrogeologico e che si stanzino a tal fine anche risorse del Recovery fund, questo è un primo segnale concreto che non ripagherà i danni subiti, ma che potrà sostenere nei fatti un territorio fortemente colpito. Grazie ai colleghi deputati di Italia Viva per averlo tenacemente sostenuto», conclude il parlamentare sardo.Nella foto: il vicepresidente di Italia Viva in Senato Giuseppe Cucca