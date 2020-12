Red 13:48 Commissione Bilancio manda in Aula tre disegni di legge La Commissione regionale ha approvato nella seduta di questa mattina i tre disegni di legge in materia finanziaria che saranno esaminati dal Consiglio nella riunione di oggi pomeriggio. Si tratta dei disegni di legge n.231 (rendiconto 2019 e consolidato), 232 (assestamento di bilancio) e 233 (bilancio della Regione–autorizzazione all’esercizio provvisorio)







Nel corso della seduta, i consiglieri Massimo Zedda (Progressisti) e Cesare Moriconi (Partito democratico) hanno sollecitato il pieno coinvolgimento del Consiglio e dei portatori di interesse nel Recovery plan della Sardegna, con riferimento alla proposta inviata dalla Giunta regionale al Governo che prevede investimenti per 7.6miliardi di euro. Nel recepire la richiesta, De Giorgi ha assicurato che la Commissione se ne occuperà nei primi giorni del 2021, sia dedicando all’argomento una o più sedute specifiche, sia formulando una risoluzione da sottoporre al Consiglio.



Inoltre, l’Opposizione (oltre a Zedda e Moriconi ha parlato anche Eugenio Lai, di Liberi e uguali) ha chiesto la presenza in Aula dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, sostenendo la necessità di rinviare, in piena pandemia, l’entrata in vigore della riforma sanitaria, in modo da evitare contraccolpi negativi sul sistema in un contesto già molto difficile. Sul problema, l’assessore regionale della Programmazione Giuseppe Fasolino ha ricordato che la decisione di inserire una parte dedicata alla s nel disegno di legge di assestamento, era stata assunta a suo tempo da tutti i capigruppo. L’esponente delle Giunta si è detto comunque disponibile a un approfondimento di merito alla presenza di Nieddu.



