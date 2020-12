Red 15:46 «In sei mesi, Sardegna Covid-free» E´ la speranza del virologo Andrea Crisanti, che si è espresso così durante la conferenza stampa di questa mattina. Nell´occasione, è stato annunciato che la prima parte della campagna di screening di massa “Sardi e sicuri”, quella con i tamponi rapidi, programmata dalla Regione autonoma della Sardegna, scatterà dall´Ogliastra, il 4 gennaio 2021



CAGLIARI - «Speriamo di consegnare un'Isola che, se non è al 100percento Covid-free, c'è molto vicino». Questa la dichiarazione del virologo Andrea Crisanti che, durante la conferenza stampa di questa mattina (martedì), per l'avvio della campagna di screening di massa “Sardi e sicuri”, quella con i tamponi rapidi, programmata dalla Regione autonoma della Sardegna, che dovrebbe durare sei mesi, dal 4 gennaio 2021, quando scatterà dall'Ogliastra. Previste due sessioni per effettuare i test su 60mila di abitanti di ventitre Comuni ogliastrini; 4 e 5 gennaio la prima, 11 e 12 la seconda. In collegamento anche il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, l'assessore regionale della Sanità Mario Nieddu e il commissario dell'Ats-Ares Massimo Temussi.



In ogni Comune, verranno allestite due postazioni (saranno complessivamente quarantasei). 180 gli operatori sanitari impegnati nella campagna (135 sanitari, quarantasei amministrativi e ventinove medici). Non verranno testati i bambini sotto i 10 anni di età. Il direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Università degli studi di Padova ha stimato un grado di adesione ai test del 65percento. Previsti circa 400 test al giorno, che dovranno essere replicati sette giorni dopo.



Chi risulterà positivo al test antigenico verrà sottoposto al tampone molecolare. Con lui, anche parenti, colleghi e quanti saranno entrati in contatto, per spezzare le catene di trasmissione. «Una volta terminata la campagna, il problema non sarà risolto. Lasciamo nelle mani dei cittadini una situazione gestibile di pochissimi casi (non centinaia), aggredibili con le forze in campo», ha chiosato Crisanti