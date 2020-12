Red 20:24 «Trasferimento Uonpia scelta incomprensibile» «A Sassari, la Neuropsichiatria dell´infanzia e dell´adolescenza viene trasferita fuori città: un disagio insostenibile per le minori, i minori e le loro famiglie», denunciano i membri del Circolo tematico “Enrico Berlinguer” del Partito democratico







«Di tutto questo si occupa l’Uo Npia e finora lo ha fatto nei locali siti in Via Oriani, all’interno di un condominio, ora non più praticabili in ragione del rispetto delle norme di contrasto del Covid-19. Il trasferimento è stato disposto nei locali dell’ex-Ospedale San Camillo, sulla Strada provinciale Sassari-Sorso, dove già si svolgono i trattamenti riabilitativi. Questa scelta – sottolineano i Dem - viene compiuta senza tener conto dei disagi di bambine, bambini, ragazze, ragazzi, delle loro famiglie, che provengono da Sassari e dai centri vicini. La struttura si trova a 6chiometri dalla città. Il trasporto pubblico è scarso o pressoché inesistente a seconda delle fasce orarie. Sarà la popolazione più fragile da un punto di vista socioeconomico a soffrire maggiormente, quella che non può contare sulla propria automobile per spostarsi».



