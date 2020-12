Red 14:46 La Maddalena: beni dalla Regione al Comune Ieri mattina, è stato firmato l´accordo tra la Regione e il Comune di La Maddalena, che ufficializza la consegna all´Ente maddalenino di una serie di beni, tra cui Via Ammiraglio Mirabello, il Parco delle Rimembranze e l’area fronte Palazzina Liberty







Con queste parole, il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha commentato l’accordo siglato ieri mattina (martedì), nella sede dell’Assessorato regionale degli Enti locali, finanze e urbanistica, tra la Regione e il Comune di La Maddalena, che ufficializza la consegna all'Ente maddalenino di una serie di beni, tra cui Via Ammiraglio Mirabello, il Parco delle Rimembranze e l’area fronte Palazzina Liberty. «La sfida vera sarà la gestione di questo patrimonio ritrovato. Siglato il passaggio - ha affermato l’assessore regionale degli Enti local Quirico Sanna - ora si guarda al futuro seguendo la prospettiva di uno sviluppo integrato che coniughi la tutela del patrimonio ambientale e culturale con gli interessi economici».



«Si conclude - ha spiegato Sanna - un percorso iniziato anni addietro. Nel luglio del 2019, la Regione ha richiesto all’Agenzia del Demanio il passaggio di un elenco di beni all’Amministrazione regionale. Il trasferimento è avvenuto nel gennaio del 2020 e lo scorso mese di marzo è stata completata la procedura di accatastamento. La Regione, nel rispetto delle reciproche competenze, si impegna a collaborare con l’Amministrazione comunale per il recupero e la valorizzazione dei beni ceduti, affinché questi siano un volano di sviluppo per l’isola».



«Nulla sarà imposto dall’alto - ha concluso l’esponente della Giunta Solinas - perché il fine è comune, il beneficio della collettività». Il Comune di La Maddalena e l’Assessorato regionale degli Enti locali concorderanno con l’Ente Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena gli interventi di recupero. Proprio da Via Ammiraglio Mirabello, che collega la piazza principale alle scuole militari, si realizzerà la pista ciclabile, un progetto cofinanziato dal Parco.



