Decesso Tonello Scanu: il cordoglio della politica

«Ho appreso con profonda tristezza della tragedia avvenuta nelle campagne di Nulvi, e della scomparsa del vigile del fuoco che era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro insieme ai colleghi. Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta il più profondo cordoglio – dice il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas - la vicinanza ai familiari e a tutto il Corpo, che ringrazio per la preziosa attività al servizio dei cittadini in tutti i momenti di emergenza nei quali i vigili del fuoco svolgono la loro preziosa opera, spesso a rischio della propria vita». «In questa terribile circostanza , anche a nome di tutto il Consiglio regionale, esprimo ai familiari e a tutto il Corpo dei Vigili del fuoco la mia vicinanza e il mio sincero cordoglio. Tale sacrificio costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno generoso dei Vigili del Fuoco sempre al fianco delle nostre comunità», prosegue il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Desidero esprimere, anche a nome di tutta la Giunta comunale, la più profonda e sincera vicinanza alla famiglia di Tonello Scanu, il vigile del fuoco morto durante un intervento operativo al servizio della collettività - chiosa il sindaco di Sassari Nanni Campus - Ai colleghi della squadra, al Comando provinciale di Sassari e a tutto il Corpo va la mia solidarietà e il mio affetto». NULVI - Il mondo politico sardo ha presentato, in modo bipartisan le condoglianze per la morte del vigile del fuoco del Comando provinciale di Sassari Tonello Scanu, avvenuta ieri (lunedì), per un grave incidente sul lavoro, mentre interveniva per mettere in sicurezza un palo pericolante della linea elettrica a Nulvi [LEGGI] . «La notizia della scomparsa del vigile del fuoco coordinatore Tonello Scanu ci addolora profondamente. Rivolgo alla sua famiglia le mie sentite condoglianze – dichiara il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi - Esprimo al capo dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prefetto Laura Lega e a tutto il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco la mia solidarietà e vicinanza per la perdita di un collega che amava profondamente il suo lavoro e che ha compiuto fino all’ultimo il suo dovere».«Sono addolorato per il tragico evento e nel porgere le più sentite condoglianze ai familiari della vittima per la grave perdita, rinnovo la mia gratitudine e la più sincera solidarietà al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per la preziosa attività che svolgono ogni giorno a tutela dei cittadini, anche a rischio della propria incolumità», dichiara il deputato sassarese del Movimento 5 stelle Mario Perantoni. «Ci rattrista profondamente la notizia della morte di un vigile del fuoco, a Nulvi, in provincia di Sassari, durante un intervento di messa in sicurezza di un palo pericolante della linea elettrica. Ogni giorno dovremmo onorare il lavoro, il sacrificio e il coraggio indiscusso di questi eroi che rischiano la loro vita per salvare la nostra. Sentite condoglianze a tutta la famiglia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», intervengono i deputati di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda ed Emanuele Prisco.«Ho appreso con profonda tristezza della tragedia avvenuta nelle campagne di Nulvi, e della scomparsa del vigile del fuoco che era impegnato nello svolgimento del proprio lavoro insieme ai colleghi. Esprimo a nome mio e di tutta la Giunta il più profondo cordoglio – dice il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas - la vicinanza ai familiari e a tutto il Corpo, che ringrazio per la preziosa attività al servizio dei cittadini in tutti i momenti di emergenza nei quali i vigili del fuoco svolgono la loro preziosa opera, spesso a rischio della propria vita». «In questa terribile circostanza , anche a nome di tutto il Consiglio regionale, esprimo ai familiari e a tutto il Corpo dei Vigili del fuoco la mia vicinanza e il mio sincero cordoglio. Tale sacrificio costituisce un’ulteriore testimonianza dell’impegno generoso dei Vigili del Fuoco sempre al fianco delle nostre comunità», prosegue il presidente del Consiglio regionale Michele Pais. «Desidero esprimere, anche a nome di tutta la Giunta comunale, la più profonda e sincera vicinanza alla famiglia di Tonello Scanu, il vigile del fuoco morto durante un intervento operativo al servizio della collettività - chiosa il sindaco di Sassari Nanni Campus - Ai colleghi della squadra, al Comando provinciale di Sassari e a tutto il Corpo va la mia solidarietà e il mio affetto».