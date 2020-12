Red 11:06 Bar servizi Piazza Abis: avviso d´asta La concessione nella zona “ex case minime” riguarda due fabbricati (uno destinato a bar e uno ai servizi igienici), e un’area esterna di pertinenza di 110metri quadri, per una superficie commerciale complessiva di 160metri quadri







Lo svolgimento dell’asta è previsto per il 4 febbraio 2021. L’avviso, il bando e la documentazione allegata sono pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune, nel sito internet istituzionale dell'Ente, e sono disponibili al Comune di Oristano, Ufficio Patrimonio, Piazza Eleonora 44, al secondo piano del Palazzo degli Scolopi (telefono 0783/791270 o 0783/791340), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 18, oppure consultabili e scaricabili dal sito comunale. Commenti ORISTANO - Il Comune di Oristano ha indetto un’asta pubblica per la concessione dei locali bar-servizi siti nell’area verde di Piazza Abis, nella zona “ex case minime”. La concessione riguarda due fabbricati (uno destinato a bar e uno ai servizi igienici), e un’area esterna di pertinenza di 110metri quadri, per una superficie commerciale complessiva di 160metri quadri.L’asta si svolge su un valore a base d’asta del canone annuo di concessione pari a 5.700euro (soggetto a rialzo), per un periodo di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Oristano, Settore Programmazione e gestione delle risorse, Ufficio Protocollo, Piazza Eleonora 44, Palazzo Campus–Colonna. 09170 Oristano, entro le 13 del 29 gennaio 2021.Lo svolgimento dell’asta è previsto per il 4 febbraio 2021. L’avviso, il bando e la documentazione allegata sono pubblicati nell’Albo Pretorio del Comune, nel sito internet istituzionale dell'Ente, e sono disponibili al Comune di Oristano, Ufficio Patrimonio, Piazza Eleonora 44, al secondo piano del Palazzo degli Scolopi (telefono 0783/791270 o 0783/791340), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 16 alle 18, oppure consultabili e scaricabili dal sito comunale.