Nuoro: convocato il Consiglio

Spazio poi al riconoscimento di sei debiti fuori bilancio in materia di lavori pubblici, espropriazioni, urbanistica, sinistri stradali ed edilizia. La seduta si concluderà con la verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 e la revisione periodica delle partecipazioni societarie. Commenti NUORO – Il presidente del Consiglio comunale di Nuoro Sebastiano Cocco ha convocato la massima assise cittadina in seduta pubblica straordinaria per domani, mercoledì 30 dicembre (dalle 9 alle 14, con ultimo appello alle 10) per la trattazione dei nove punti all’Ordine del giorno. Si inizierà con l'approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2019.Spazio poi al riconoscimento di sei debiti fuori bilancio in materia di lavori pubblici, espropriazioni, urbanistica, sinistri stradali ed edilizia. La seduta si concluderà con la verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 e la revisione periodica delle partecipazioni societarie.