Rifiuti in spiaggia dopo maltempo: pulizie Inizierà lunedì la pulizia delle spiagge di Alghero dopo il fenomeno delle "mareggiate-spazzatura". «L´Assessorato comunale all´Ambiente interverrà ogni "day after"», annunciano dagli uffici comunali







L'Assessorato comunale all'Ambiente interviene chiedendo alla ditta incaricata della pulizia delle spiagge «di adoperarsi anche in questo periodo non direttamente interessato dalle pulizie dei litorali come quello in vista della stagione estiva». «Il fenomeno dei rifiuti invernali presenti in misura sempre crescente ha l’effetto di rendere visibile ciò che è presente in mare per colpa dell’uomo. Materiale buttato in acqua con effetti devastanti non solo sul degrado dei litorali, ma anche sull’ecosistema», fa presente l’assessore comunale Andrea Montis.



L'azienda inizierà le operazioni di raccolta lunedì 4 gennaio 2021. L'iniziativa prevede la pulizia dai detriti da svolgersi ogni qualvolta le ondate di maltempo presentino il conto durante l'anno. «La pulizia degli arenili – aggiunge Montis - si conforma quindi anche ai fenomeni non prettamente riconducibili alla presenza delle foglie di posidonia, che durante il periodo autunnale e invernale svolgono la loro funzione a difesa dei fenomeni di erosione». Intanto, è in fase di realizzazione il contenitore "Peix menja plastica"; che potrà essere utilizzato proprio per contenere i rifiuti trasportati in spiaggia dal mare d'inverno.