«Grazie all´Ospedale Marino di Alghero»

Da oltre venticinque anni soffro di problemi legati a ernie discali, che mi hanno costretta a diversi interventi di stabilizzazione alla colonna vertebrale e a quella cervicale, sia al Policlinico di Monza che alla Kinetica di Quartu Sant'Elena. Inoltre, da circa tre anni, mi è stato diagnosticato il morbo di Parkinson, per cui sono in cura presso l’Ats di Sassari, una malattia degenerativa che colpisce tante persone e che mi ha spinto, insieme a mio marito, a creare anche ad Alghero un’Associazione Parkinson Onlus, per sensibilizzare le istituzioni nei confronti di questa dolorosissima patologia. Ad agosto, come se non bastasse, a seguito di una caduta avvenuta fra le mura domestiche, ho subito una frattura alla branca ischio-pubica, che è poi degenerata in una frattura al femore dell’anca destra, che ha comportato una ennesima operazione presso l’Ospedale Marino di Alghero con l’implementazione di una nuova protesi.



Ho deciso di scrivere queste poche righe, perché mi sono sentita in dovere di ringraziare tutto il personale sanitario del Marino, a partire dal primario di Ortopedia dottor Lubrano e alla sua equipe, per la professionalità e l'umanità con cui affrontano il duro lavoro quotidiano, in condizioni spesso proibitive. Siamo tutti consapevoli delle attuali difficoltà attraversate dalla sanità pubblica, alle prese con una pandemia virale di proporzioni globali e dalle carenze causate da anni di tagli che hanno colpito, in forme radicali, risorse umane e materiali senza precedenti. Ma sarebbe davvero un danno grave e incomprensibile, se non per inconfessabili interessi di tipo politico-speculativo, che una struttura di tale pregio venisse chiusa o depotenziata, fino a snaturarne l'alto profilo di presidio sanitario del territorio. Voglio concludere professando l'orgoglio che ho provato per l'assistenza ricevuta in un ospedale della mia città, senza essere costretta all'ennesimo viaggio della speranza, e la soddisfazione di aver conosciuto un personale sanitario davvero eccellente, tutti, dagli Oss agli infermieri professionali ai medici, che non fanno parzialità con nessuno, ma trattano ogni paziente con l'attenzione e la cura che merita. Grazie ancora di cuore per il lavoro che svolgete, in silenzio e fra innumerevoli disagi.