Red 21:11 Un pancale di solidarietà sotto l´albero Ieri, il Comitato di quartiere Alghero sud ha consegnato i doni raccolti «per dire grazie agli operatori che lavorano nella sanità e nelle case di riposo»







«Chi più, chi meno, tutti hanno collaborato , ed un caloroso ringraziamento non va solo ai sette esercizi commerciali, ma soprattutto agli abitanti di Alghero, sempre pronti alle varie raccolte di solidarietà. Un ringraziamento particolare e doveroso a Maria Antonietta Izza che, attraverso la Coop di Via Sassari, ha contribuito alla buona riuscita dell'evento. Il Quartiere Alghero sud ha ancora una volta risposto “Presente”». I doni sono stati consegnati al dottor Fausto Pennacchi (per il 118), al Reparto Covid-19 (al terzo piano dell'Ospedale Marino) e al Centro assistenza anziani di Fertilia.



Quest'anno, il Comitato Alghero sud non potrà organizzare la quinta “Serata d'autore, dedicata negli ultimi quattro anni alla canzone algherese. «L'augurio di poter tra un anno, ritornati alla normalità, organizzare questo evento canoro, insieme a tanti altri», auspicano in conclusione i membri del CdQ.



Nella foto: un momento della consegna nel Reparto Covid-19 Commenti ALGHERO – Ieri (martedì), alcuni membri del Consiglio direttivo del Comitato di quartiere Alghero sud hanno voluto portare «un sorriso, un grazie e vari doni agli operatori della sanità del territorio di Alghero e del Centro residenziale per gli anziani di Fertilia, in questo anno che li ha visti in prima fila contro la pandemia del Covid-19». L'iniziativa “Un pancale di solidarietà”, voluta e nata dall'idea della signora Farris Bebbella e del CdQ, ha avuto il suo naturale compimento con la raccolta e con la distribuzione dei doni dai sette punti vendita che avevano, a inizio dicembre, aderito all'iniziativa verso gli operatori che hanno messo la disposizione le loro competenze, la passione, il loro lavoro per contrastare il Coronavirus.«Chi più, chi meno, tutti hanno collaborato , ed un caloroso ringraziamento non va solo ai sette esercizi commerciali, ma soprattutto agli abitanti di Alghero, sempre pronti alle varie raccolte di solidarietà. Un ringraziamento particolare e doveroso a Maria Antonietta Izza che, attraverso la Coop di Via Sassari, ha contribuito alla buona riuscita dell'evento. Il Quartiere Alghero sud ha ancora una volta risposto “Presente”». I doni sono stati consegnati al dottor Fausto Pennacchi (per il 118), al Reparto Covid-19 (al terzo piano dell'Ospedale Marino) e al Centro assistenza anziani di Fertilia.Quest'anno, il Comitato Alghero sud non potrà organizzare la quinta “Serata d'autore, dedicata negli ultimi quattro anni alla canzone algherese. «L'augurio di poter tra un anno, ritornati alla normalità, organizzare questo evento canoro, insieme a tanti altri», auspicano in conclusione i membri del CdQ.Nella foto: un momento della consegna nel Reparto Covid-19