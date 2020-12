Red 9:46 Incidente mortale a Uta Ieri pomeriggio, lo scontro tra una Volkswagen Tiguan e una Fiat500 al bivio per Monte Arcosu, lungo la Strada provinciale 2, ha causato il decesso della 70enne Gioconda Musio, sarda residente a Chianciano Terme



URA – Ieri pomeriggio (mercoledì), un tragico incidente si è registrato al bivio per Monte Arcosu, lungo la Strada provinciale 2, la Pedemontana, nel territorio comunale di Uta. Lo scontro tra una Volkswagen Tiguan e una Fiat500 ha causato il decesso della 70enne Gioconda Musio, sarda residente a Chianciano Terme.



Da una prima ricostruzione, Musio, con la Tiguan, si era appena immessa lungo la Provinciale, quando si è scontrata violentemente con la 500, finendo fuori strada. Pronto l'arrivo dei soccorsi, ma il personale medico del 118, giunto sul posto con ambulanza ed Elisoccorso, ha solo potuto constatare il decesso della donna.



Il 57enne alla guida della Fiat è stato accompagnato in ospedale dall'Elisoccorso, pare in gravi condizioni. Sul posto anche i Carabinieri di Decimomannu e di Uta, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i Vigili del fuoco, che hanno bonificato la zona. Di conseguenza, il traffico ha subito forti rallentamenti.