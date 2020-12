Red 19:11 Egas approva il Bilancio di previsione Il Comitato istituzione dell´ambito dell´Ente di governo dell’ambito della Sardegna ha approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023







«L’approvazione del documento permetterà, infatti, fin dall’inizio del nuovo anno, il pieno rispetto dei programmi di realizzazione delle opere del servizio idrico integrato. Inoltre sarà possibile, da subito, proseguire il percorso intrapreso per il potenziamento degli uffici dell’Ente. Le entrate previste per il 2021 ammontano a oltre 150milioni di euro – precisa Albieri – e consentiranno all’Egas di proseguire, attraverso il gestore Abbanoa, l’azione di ammodernamento ed effcientamento del Servizio idrico integrato regionale».



Novità anche per quel che riguarda il personale. «Dopo l’espletamento di procedure selettive che hanno portato all’assunzione, tra lo scorso anno e quest’anno, di dieci unità con i profili professionali necessari e la recente approvazione del Piano triennale del fabbisogno – chiarisce il presidente - è prevista l’assunzione di ulteriori tre nuove figure professionali tra cui degli specialisti economisti che si occuperanno specificamente dell’aggiornamento della tariffa, aspetto questo di notevole rilievo per cittadini e imprese».



