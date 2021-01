Cor 12:34 A spasso a Capodanno: 7 denunce a Sassari Nonostante i divieti imposti dalla normativa per il contenimento della diffusione del Coronavirus molti hanno contravvenuto. Controlli dei carabineri a Sassari, Osilo e Codrongianos



Covid–19 in tutta la provincia sassarese. Nella serata di ieri, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Sassari unitamente a quelli delle stazioni di Sassari, Osilo e Codrongianos, nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo del rispetto delle misure per il contenimento della pandemia, hanno sanzionato 7 persone per non aver rispettato le misure disposte con il dpcm del 3 dicembre 2020. Per tutti multa e denuncia.