Red 9:54 Incendio a Villamar: salve nove persone Il rogo è divampato dal forno della cucina di un appartamento in Via Firenze. Sul posto, i Carabinieri, i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima che la situazione peggiorasse, e il personale medico del 118



VILLAMAR – Capodanno di paura per nove persone che, ieri pomeriggio (giovedì), hanno dovuto fronteggiare un improvviso incendio, divampato a Villamar, in una casa in Via Firenze. Le fiamme sono divampate dal forno di cucina e hanno raggiunto subito due stanze, distruggendole.



Pronto l'intervento dei Carabinieri, che hanno permesso di far uscire le persone dall'appartamento. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio, evitando che le fiamme raggiungessero due bombole presenti all'interno. Il personale medico del 118 ha potuto appurare che nessuno dei presenti è rimasto ferito.