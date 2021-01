Red 13:36 Cipss: 4milioni dalla Regione Revamping impianti di depurazione del Consorzio industriale provinciale di Sassari: arrivano 4milioni di euro dalla Regione autonoma della Sardegna







«Ritengo doveroso ringraziare la Giunta regionale e l’assessora all’Industria Pili per l’attenzione dimostrata nei confronti dei Consorzi industriali. L’importante stanziamento al nostro ente è la sintesi di una efficace programmazione con la missione della Regione Sardegna a favore della riconversione e riqualificazione industriale - è il commento del presidente del Consorzio industriale Valerio Scanu - L’efficientamento dell’impianto consortile rappresenta un risultato ad alto valore strategico per l’importante servizio messo a disposizione del territorio, mirato al rigoroso rispetto della normativa in campo ambientale e per favorire economie di spesa da destinare ad altre infrastrutturazioni e servizi». Un’azione, che si articolerà in un anno, e per la quale saranno necessari 5,2milioni di euro. In questo quadro l’intervento sarà sostenuto dall’Assessorato regionale all'Industria che ha destinato al Consorzio industriale la somma di 4.160.000euro, il restante 1.040.000euro saranno a carico del Consorzio stesso a titolo di cofinanziamento. «E' un altro passo importante che si aggiunge al recente stanziamento del Mise a favore degli investimenti produttivi, nonché alle attuali diverse iniziative del Cips per sostenere l’attrattività delle imprese, nell’ottica di un percorso virtuoso per lo sviluppo economico nel nord ovest della Sardegna», aggiunge Scanu. Gli interventi consisteranno principalmente in adeguamenti funzionali, energetici e migliorativi della sicurezza complessiva dell’impianto, questi ultimi riguardanti sia il consolidamento strutturale, sia la sicurezza elettrica. L’impianto presenta una serie di criticità, dovute sia al passare del tempo, sia all’evoluzione della normativa tecnica degli ultimi trentacinque anni, che rendono improrogabile una sua corposa ristrutturazione.



«Il depuratore realizzato nei primi Anni Ottanta è già stato oggetto negli ultimi anni di interventi di adeguamento - evidenzia il direttore del Consorzio e gestore dell'autorizzazione integrata ambientale Salvatore Demontis - ma l'obiettivo del Consorzio è quello, più ambizioso, di un intervento strutturale di adeguamento e ammodernamento complessivo per il quale occorrevano però risorse importanti che sino ad oggi non erano nella disponibilità dell'Ente. Anche per questa motivazione il Consorzio ha scelto di partecipare al bando regionale con il progetto in argomento piuttosto che con altri investimenti. Saremo finalmente in grado di osservare tutte le best practices nel settore della depurazione, con un'attenzione massima alla tutela dell'ambiente, che costituisce uno dei valori portanti della governance del Consorzio. Un ringraziamento particolare ai Settori Ambiente e Tecnico dell'Ente, che sono stati in grado di elaborare un progetto di grande valenza tecnica e scientifica». Gli interventi previsti sono stati progettati secondo le tre direttrici principali: interventi sulle sezioni di trattamento della linea acque e della linea fanghi, consistenti principalmente nell’ammodernamento delle apparecchiature elettromeccaniche e nell'inserimento di contatori volumetrici in ingresso e tra le diverse sezioni che consentiranno un controllo sempre più efficace dei flussi, nella realizzazione di linee di by-pass e nell’implementazione di un sistema di telecontrollo. In tale modo, oltre ad un più efficace e moderno controllo dell’efficienza depurativa, si otterrà un’ottimizzazione del consumo dei chemicals ed un contenimento dei consumi energetici; interventi di consolidamento strutturale sul locale uffici/servizi e sul fabbricato per la disidratazione dei fanghi; interventi di messa a norma e adeguamento degli impianti elettrici, ancora risalenti all’epoca della prima realizzazione ed adeguati alla normativa tecnica di quel tempo. Commenti SASSARI - Il Consorzio industriale provinciale di Sassari è proprietario e gestore dell'impianto di depurazione delle acque reflue che si trova nell'agglomerato industriale di Porto Torres, un impianto che tratta i reflui industriali provenienti dalle aziende del gruppo Eni e dall’agglomerato industriale, quelli civili del Comune di Porto Torres e importanti volumi di rifiuti liquidi provenienti da tutta l’Isola. Il revamping del depuratore consortile di Porto Torres, è stato inserito (con un contributo di oltre 4milioni di euro) su proposta del Consorzio, come prima priorità tra quelle infrastrutturali del territorio all’interno del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale elaborato da Invitalia. 