La poesia del lunedì: Fidel Carboni

MARE (Madre)



Freqüentment



en la memòria me subvé



l’imatge de la casa antiga:



en la claror de una llumera gran



veig un’aposento.



Entre aquelles parets blanques



una mesa de treball,



una vida de cants



i de sor



i nits sense repòs



i sempre tu, mare,



i l’agulla.







Un’ona



me reporta encara



l’amor,



un pas de somni,



el so del silenci



que ha embolicat



la joventut.



He cercat l’imatge tua,



el punt clar



pels meus dies.



Avui la tua ombra



és estrella daurada



en el cel



de l’ànima.







_ Fidel Carboni _

