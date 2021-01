Red 13:31 Capodanno per strada: foto sui social li incastrano Quattro giovani di Villacidro sono stati scoperti dai Carabinieri della locale Stazione, che li hanno identificati grazie alle foto che loro stessi avevano postato sulle proprie pagine Facebook



VILLACIDRO – Capodanno a casa, ma non per tutti. E' il caso di quattro giovani di Villacidro (un 25enne, un 24enne, un 20enne e una 19enne), che hanno scelto di salutare l'arrivo del nuovo anno per strada, in Via Parrocchia.



Alla pessima scelta ne è seguita un'altra: postare le fotografie della loro “festa” sulle proprie pagine “Facebook” e a inviarle agli amici che erano giustamente a casa. I Carabinieri della locale Stazione hanno ricevuto alcune segnalazioni di quanto accaduto e sono riusciti a identificare i quattro, notificando loro una sanzione da 400euro a testa.