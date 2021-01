Red 19:24 Servizio Civile: 30 posti a Nuoro Via al bando per il Servizio civile universale. Trenta i posti riservati ai cittadini del Comune di Nuoro. Le iscrizioni on-line potranno essere presentate entro le 14 di lunedì 8 febbraio







Il 21 dicembre 2020, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando ordinario 2020 per la selezione dei volontari di Servizio civile universale. Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni di età, che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Gli spiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on-line entro le 14 di lunedì 8 febbraio. Oltre questo termine, il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. Per il bando, il Comune di Nuoro ha presentato il programma “#Connessioni_i giovani al centro” e ricerca complessivamente trenta volontari (di cui due con minori opportunità-difficoltà economiche) da impiegare nelle proprie sedi in quattro progetti: quattro volontari per il progetto “#Green dream-i giovani a servizio dell’ambiente” (Codice progetto: PTXSU0035320012775NXTX); quattro volontari (di cui due con minori opportunità) nel progetto “#La tela della consapevolezza” (PTXSU0035320012776NMTX); dodici volontari per il progetto “#Linea amica con il Comune_emergenza Covid19” (PTXSU0035320012777NXTX); dieci volontari per il progetto “#Scuola: distanti ma uniti” (PTXSU0035320012778NXTX).



E' importante evidenziare che, in considerazione degli scenari incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando, a esempio, le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione è richiesto: cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, o di un Paese extra Unione europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 28esimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo o a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, a eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile sul sito internet ServizioCivile. Per facilitare la partecipazione dei giovani è disponibile il sito dedicato ScelgoIlServizioCivile, che potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. Per ulteriori informazioni e per la consultazione dei progetti, ci si può rivolgere all'Ufficio Servizio civile comunale, in Via Manzoni 83, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, telefonando al numero 0784/247018, o consultando la pagina Facebook dedicata



Nella foto: l'assessore comunale Filippo Spanu Commenti NUORO - «Costruiamo insieme lo sviluppo sostenibile. Questa è una grande occasione per il Comune di Nuoro e per i giovani della città e di tutto il territorio di Area vasta. L’occasione per mettere a disposizione della comunità le proprie competenze, la propria esperienza, il proprio studio e condividerli con spirito di servizio e solidarietà. E’ anche una enorme opportunità di apprendimento professionale per chi pensa di destinare il prossimo futuro della propria vita alle tematiche dello sviluppo comunitario. Lo facciamo consapevoli che i campi d’azione, giovani, famiglia, scuola, informazione e trasparenza, diffusione di una cultura ambientale e di sostenibilità sono quelli del futuro. Chiamiamo quindi a raccolta tutti perché c’è bisogno di voi. Forse non tutti accederanno ai trenta posti ma sarà anche una occasione per censire le competenze giovanili e proporre ulteriori e nuovi percorsi da costruire insieme con l'Amministrazione comunale. Ne vale la pena. Nuoro conta su di voi». Così l'assessore comunale alla Programmazione e realizzazione Agenda 2030. Reti intelligenti, Politiche europee e di coesione territoriale Filippo Spanu commenta la partecipazione del Comune di Nuoro al bando per il Servizio civile universale.Il 21 dicembre 2020, il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale ha pubblicato il bando ordinario 2020 per la selezione dei volontari di Servizio civile universale. Sono 46.891 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni di età, che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile. Gli spiranti volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Dol, raggiungibile tramite Pc, tablet e smartphone. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente on-line entro le 14 di lunedì 8 febbraio. Oltre questo termine, il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con modalità diverse non saranno prese in considerazione. E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto e un’unica sede. Per il bando, il Comune di Nuoro ha presentato il programma “#Connessioni_i giovani al centro” e ricerca complessivamente trenta volontari (di cui due con minori opportunità-difficoltà economiche) da impiegare nelle proprie sedi in quattro progetti: quattro volontari per il progetto “#Green dream-i giovani a servizio dell’ambiente” (Codice progetto: PTXSU0035320012775NXTX); quattro volontari (di cui due con minori opportunità) nel progetto “#La tela della consapevolezza” (PTXSU0035320012776NMTX); dodici volontari per il progetto “#Linea amica con il Comune_emergenza Covid19” (PTXSU0035320012777NXTX); dieci volontari per il progetto “#Scuola: distanti ma uniti” (PTXSU0035320012778NXTX).E' importante evidenziare che, in considerazione degli scenari incerti di evoluzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ancora in atto, non si esclude che i progetti, in fase di attuazione, possano essere soggetti a rimodulazioni temporanee, sia con riferimento alle modalità operative (privilegiando, a esempio, le modalità da remoto per la formazione e per lo stesso servizio) sia, laddove la situazione lo rendesse necessario, attraverso una modifica degli obiettivi o delle sedi progettuali originarie. In ogni caso l’operatore volontario coinvolto sarà chiamato ad esprimere il proprio consenso alla prosecuzione del progetto così come rimodulato. Per presentare la domanda di partecipazione alla selezione è richiesto: cittadinanza italiana, o di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea, o di un Paese extra Unione europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il 28esimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore a un anno per delitto non colposo o a una pena della reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione illecita di armi o materie esplodenti, ovvero per delitti riguardanti l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, a eccezione del limite di età, mantenuti fino al termine del servizio. Ulteriori dettagli per la presentazione della domanda sono contenuti nel bando consultabile sul sito internet ServizioCivile. Per facilitare la partecipazione dei giovani è disponibile il sito dedicato ScelgoIlServizioCivile, che potrà meglio orientarli tra le tante informazioni e aiutarli a compiere la scelta migliore. Per ulteriori informazioni e per la consultazione dei progetti, ci si può rivolgere all'Ufficio Servizio civile comunale, in Via Manzoni 83, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, telefonando al numero 0784/247018, o consultando la pagina Facebook dedicataNella foto: l'assessore comunale Filippo Spanu