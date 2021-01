Red 17:16 Economia: corsi per Amministrazioni comunali A partire da martedì, le Amministrazioni locali della Città metropolitana di Cagliari e della Provincia del Sud Sardegna potranno usufruire del corso gratuito di “Economia dello sviluppo locale che il Consiglio delle autonomie locali ha affidato all’ente di formazione Sosor







Il Cal della Sardegna, fin dalla sua istituzione, nella convinzione che la buona amministrazione deve essere supportata da un costante apprendimento degli strumenti di relazione con le altre Istituzioni e con l’acquisizione di competenze nella realizzazione delle politiche amministrative, dedica una parte importante della propria azione verso gli Enti locali alla crescita e alla formazione degli amministratori. Il perdurare della crisi economica e gli effetti tragici della crisi sanitaria, ancora una volta hanno posto gli amministratori, spesso in solitudine, in prima linea nella cura e nella gestione dei servizi alle proprie comunità, costretti ad affrontare situazioni straordinarie e, talvolta, anche a farsi carico di responsabilità di altri livelli di governo. Nella fase attuale, il Consiglio delle autonomie locali ha ritenuto fondamentale di supportare le comunità territoriali con corsi di formazione gratuita, finanziata interamente dal Cal, in materia di economia dello sviluppo locale, dedicata a tutti gli amministratori degli Enti locali.



Considerata l'apertura del nuovo settennio di finanziamenti europei (2021-2028), per i quali la Sardegna è all'interno delle Regioni obiettivo 1 e le risorse disponibili aumenteranno, tenuto anche conto dei trasferimenti di fondi europei come risposta alla crisi economica aggravata dall'emergenza Covid, si è pensato di puntare su una formazione finalizzata alla programmazione economica dello sviluppo locale per sostenere le attività programmatorie necessarie per ricorrere a tutti gli atti utili all'aggiudicazione e all'effettiva spesa delle risorse. Le lezioni saranno in videoconferenza, in modo da evitare trasferimenti e poter seguire comodamente dalla propria sede il corso di aggiornamento, secondo i metodi di apprendimento a distanza e di autoformazione. Il modulo di adesione e scaricabile sul sito istituzionale AutonomieLocali Per ulteriori informazioni e iscrizioni, si può inviare una e-mail all'indirizzo web calsardegna@autonomielocali.org.